Augusto Sakai no está presionado por racha derrotas

Augusto Sakai no entrará al octágono en circunstancias ideales, pero eso no perturba al brasileño. El peso completo regresa a la jaula el sábado buscando recuperarse de una racha de cuatro derrotas contra Don’Tale Mayes en UFC Fight Night 220. La pelea es parte de la cartelera principal en UFC Apex y se transmite por ESPN+.

Muchos se sentirían presionados por el derrape. Pero Sakai (15-5-1 MMA, 4-4 UFC) confía en que puede superar a Mayes (9-4 MMA, 2-2 UFC) y dejarlo atrás.

“Sentí la presión mucho más antes. No siento la presión tanto como la sentía en el pasado. Creo que todo lo que pasó es pasado, y estoy aquí para escribir una historia diferente. He trabajado duro para estar en esta posición.

“Estoy acostumbrado a eso. He estado aqui antes. No me presiono en ese sentido. No me estoy castigando por eso. Quiero obtener una victoria, entrar en una racha de victorias. Sé cuánto valgo. Conozco mi valor como persona y quiero escribir una historia diferente en el UFC”.

Sakai terminó en las cuatro derrotas en su tramo actual, pero se enfrentaron a los principales contendientes en Serghei Spivac, Tai Tuivasa, Jairzinho Rozenstruik y Alistair Overeem.

El jugador de 31 años cree que ha habido muchos aspectos positivos de esas actuaciones y también muchas lecciones. Sakai, quien entrena en el American Top Team en Florida, cree que los fanáticos tendrán una versión mucho mejor de sí mismo el sábado.

“Para cada pelea, hay momentos buenos y malos que puedes sacar de ella, y siempre es una experiencia de aprendizaje. Diría que hay cosas que hice bien que en realidad enfatizamos, y hay cosas que no se hicieron tan bien.

“Puede estar seguro de que hemos estado trabajando muy duro en ello, entrenando muy duro. Me estoy convirtiendo en un mejor atleta, una mejor persona. Eso lo verán el sábado: un nuevo Augusto Sakai”.