Asuka y Liv Morgan se enfrentarán en SmackDown este viernes

Un día antes de Elimination Chamber, tendremos un nuevo episodio de Friday Night SmackDown, que tiene como plato fuerte una nueva defensa del Campeonato Intercontinental WWE entre Gunther y Madcap Moss, luego de que este último ganara el puesto de retador al vencer en una lucha de cuatro esquinas a Rey Mysterio, Santos Escobar y Karrion Kross. Sin embargo, no será lo único que se vea en la marca azul este viernes.

WWE está en camino a WrestleMania, y con la parada obligada en Elimination Chamber, SmackDown servirá para afinar los últimos detalles previo a este evento premium.

Liv Morgan y Asuka estubieron en bandos opuestos de una lucha por equipos en el reciente Monday Night Raw, que tuvo como participantes a las seis Superestrellas que formarán parte de la cámara de la eliminación por un cupo hacia WrestleMania 39. Este jueves, Asuka y Liv Morgan comenzaron a intercambiar mensajes no tan amistosos en las redes sociales, y esto hizo que Adam Pearce hiciera oficial el encuentro para este viernes en SmackDown vía Twitter.

How about u get an earlier flight to Montréal then so we can test that theory out ? 😉 https://t.co/ZCBCcYHQiN

BREAKING: Clearly @WWEAsuka and @YaOnlyLivvOnce have unresolved issues lingering from #WWERaw.

They will get the chance to resolve them in person tomorrow night on #SmackDown when they go one-on-one in Montreal!

It is official. https://t.co/G5FwKAwEth

— Adam Pearce (@ScrapDaddyAP) February 16, 2023