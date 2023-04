Asuka niega rumores sobre posible salida de WWE

Luego de una importante carrera en Japón, Asuka ingresó a WWE como una fuerza imparable, no habiendo perdido un solo encuentro en NXT antes de llegar al elenco principal; no obstante, Charlotte Flair puso fin a esta racha de imbatiblidad en WrestleMania 34. A partir de allí, se consolidó como una de las principales estrellas de la división femenil y ya ha ganado el Campeonato Femenil en ambas marcas, así como el Campeonato Femenil de Parejas WWE.

El último combate televisado de Asuka tuvo lugar en WrestleMania 39, donde retó a Bianca Belair por el Campeonato Femenil RAW. A pesar de poner en apuros a la campeona, Asuka no pudo lograr el resultado deseado y tras su derrota no ha reaparecido en pantallas; sin embargo, actualmente forma parte de la gira de WWE por Europa, donde ha luchado haciendo equipo con quien fuera su rival a inicios de este mes.

Recientemente, un fanático recurrió a su cuenta de Twitter y afirmó que, según sus fuentes, Asuka pidió su salida de la WWE. Asuka vio esta publicación y respondió negando tales rumores.

Is this world full of lies?

Or is it full of shit? https://t.co/TAMfCaT6TA pic.twitter.com/shfFVnQNSG

— ASUKA / 明日華 (@WWEAsuka) April 29, 2023