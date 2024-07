El ex presidente y COO de WWE Stu Snyder recuerda la compra de la WCW en 2001 cuando la compañía de Ted Turner perdió las Monday Night Wars. Lo hace, curiosamente, durante una reciente aparición en 83 Weeks with Eric Bischoff, quien fuera el presidente ejecutivo de la misma.

► Así fue cómo WWE compró WCW

«Después de mi llamada telefónica donde dije: ‘Hola, ¿cómo estás? Si quieres hacer algo alguna vez, podríamos estar interesados. Somos un comprador obvio, si estás interesado’.

«En algún momento después de ese período es cuando Turner y WWF empezaron a tener una conversación sobre la adquisición de WCW. No puedo decirte una fecha o período de tiempo, ¿fue un mes o dos meses? No lo recuerdo. De hecho, teníamos un trato hecho, cerrado, acordamos un precio. Brad (Siegel) era solo uno de los jugadores del equipo de Turner involucrado en esa negociación. Estábamos pagando… lo diré de esta manera, estábamos pagando mucho dinero. Nuestra oferta era por mucho dinero para WCW la primera vez. Teníamos nuestro acuerdo exclusivo con Viacom.

«El trato con nosotros era que íbamos a sacar los programas de Turner. Íbamos a ir con Viacom porque no podíamos tener los programas en Turner. La perspectiva de Vince, una de las cosas de las que hablamos fue: ‘Vince, teníamos que conseguir que Viacom aceptara transmitir más lucha libre. No van a decir simplemente aquí tienes dos horas más’. Ya teníamos dos horas. Vince, de manera magnánima, dijo: ‘No te preocupes, lo haremos posible’. Bien, entendido. Vince tenía una muy buena relación en Viacom. Negociamos un trato. Volé a Turner Broadcasting en el jet, teníamos un trato. Luego vamos a Viacom y decimos: ‘Tenemos un trato para comprar WCW. Necesitamos dos horas más en las redes de Viacom’. Viacom dijo que no. Todo lo que recuerdo del Yom Kipur de 2000 es que trabajé todo el día en el trato. Hicimos este trato, lo llevamos a Viacom, ellos dijeron que no, luego tuvimos que levantar el teléfono y llamar a Turner, a los abogados, y decir: ‘No podemos seguir adelante’.

Snyder recuerda que debido a que ese acuerdo original fracasó, se abrió la puerta para Bischoff y Fusient, lo cual finalmente tampoco sucedió cuando AOL Time Warner decidió que no querían seguir emitiendo los programas de WCW en sus canales. En marzo de 2001, Vince McMahon y la WWF adquirieron los activos de WCW por aproximadamente 2.5 millones de dólares.

