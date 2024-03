Arn Anderson: «Ole Anderson era cascarrabias, pero fue un mentor»

A varias semanas de la muerte de Ole Anderson, el Miembro del Salón de la Fama WWE, y hermano de este, Arn Anderson, ha hablado acerca de cómo era la personalidad de Ole Anderson. Estas fueron sus palabras:

► Arn Anderson recuerda a su hermano Ole Anderson

«En primer lugar, condolencias a su familia. Estamos de luto con ustedes. Cada vez que perdemos a uno de los nuestros, y en este negocio, sucede más a menudo de lo que quisiéramos. Algunas personas no tienen los medios para expresar lo mucho que lamentamos esto, así que me alegra tener esta oportunidad para hacerlo.

«Ole Anderson me dio una oportunidad al principio de mi carrera al hacerme un Anderson, su compañero y la mitad del Minnesota Wrecking Crew, lo que me llevó al mismo lugar en el que estoy sentado ahora 40 años después, más de 40 años después. Fue un regalo que la mayoría de los chicos en nuestro negocio nunca reciben, un golpe de varita mágica sobre su carrera como yo recibí con solo esa asociación, primero con Ole y luego con los Horsemen, y sabemos cómo fue eso. Eso también fue un negocio bastante exitoso. Solo quiero decir que fue un mentor para mí sin siquiera saberlo.

«Después de los shows, hacíamos un viaje o volvíamos al hotel, él no me decía mucho, si esto fue bueno o esto fue malo o cuál era el trato. No había mucho de eso, pero yo estudiaba todo lo que él hacía en el ring. Fue un mentor para mí sin siquiera saberlo, solo por la psicología de lo que hacía allí, la credibilidad, la verosimilitud que traía al negocio. Absorbí todo eso que pude y algo de eso se quedó, lo cual puedo transmitir a Brock, y solo quiero decir que era un hijo de p*ta cascarrabias y gruñón. Realmente lo era, pero aprendí hace mucho tiempo a tratar a las personas como quieres ser tratado y Ole fue bueno conmigo, y eso es todo lo que puedo decir».