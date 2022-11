El periodista de MMA Ariel Helwani cree que la legendaria carrera del gran peso pesado Stipe Miocic puede haber llegado a su fin.

Durante la sección de preguntas y respuestas del último episodio de The MMA Hour, el presentador Helwani fue preguntado por la situación actual de Miocic y el evidente deseo de Jon Jones de enfrentarse a él.

«Ahora que la pelea no está ocurriendo (Jones vs. Miocic) para diciembre… creo que van a dirigir su atención a marzo (y) a Ngannou«, dijo Helwani. «Y honestamente no me sorprendería si esto marca el final de la carrera de Stipe. Stipe se va a ir a la noche muy tranquilo. Stipe nunca iba a hacer un gran alboroto… Stipe, un tipo bastante tranquilo, bastante privado, es un bombero; nunca iba a hacer un gran alboroto sobre el final de su carrera de lucha»

«Creo que una vez que no vinieron realmente correcto con una oferta, y eso es realmente lo que pasó … Creo que ahora van a hacer la pelea contra Ngannou en marzo, y si lo hacen, ¿con quién va a luchar Stipe? ¿Va a estar motivado a pelear por mucho menos de lo que ganaba como campeón para pelear contra Ciryl Gane o Curtis Blaydes? No lo veo posible», añadió Helwani. «No me sorprendería que no lo volviéramos a ver».

El mes pasado, Helwani esbozó lo que había escuchado con respecto a los planes de la UFC. Su informe afirmaba que, si bien las conversaciones estaban en curso en torno a una aparición en el UFC 282, las miras estarían puestas en reservar a Jones contra Ngannou en lugar de eso, en caso de que nada fructifique para diciembre.