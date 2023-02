AR Fox aún no asimila haber firmado con AEW

En noviembre de 2022 se hizo oficial la firma de AR Fox con All Elite Wrestling pero el veterano luchador aún no ha asimilado la noticia, como señala en su reciente entrevista en AEW Unrestricted, en la que también da a conocer cómo se acercaron las dos partes para llegar a un acuerdo.

► AR Fox firmó con AEW

“Simplemente me tomó por sorpresa. Soy muy humilde, pero en cierto modo, casi tuve ese presentimiento, solo porque, justo antes de que estuviéramos a punto de hacerlo, Sonjay (Dutt) llamó a Lexy y le susurró algo en su oreja. Se me hundieron las tripas. Lo he estado haciendo durante tanto tiempo que pensé, no sé, pensé que se me había pasado la oportunidad. Estaba un poco feliz de estar allí, pero fue una locura. Todavía estoy sin palabras al respecto. Me tomó desprevenido, fue lo primero. Todos estos pensamientos pasaban por mi cabeza, no sabía cómo sentirme o qué pensar. Nunca lo olvidaré. Realmente no puedo describirlo. Mi reacción sigue siendo la misma, casi sin palabras al respecto. Pensé que nunca sucedería.

“Entrené a Shawn Dean, participé en su entrenamiento. Escuché que participa en la programación de Dark. Le dije: ‘Estoy dispuesto a hacerlo. Iré a donde sea que lo necesites, no me importa lo que pase. Quiero esforzarme al máximo. Apareceré y haré lo que tenga que hacer’. Venían a Atlanta, ese fue el primer show que hice y estaba tratando de aprovecharlo al máximo. Tenía una lucha de tercias, teníamos cinco minutos. Nunca he hecho televisión. Solo estoy acostumbrado a estos largos combates independientes de 20 minutos. ‘Te queda tanto tiempo’. ‘Está bien, voy a entrar allí de una forma u otra’. Ese fue mi proceso de pensamiento”.

