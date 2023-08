AOP ya habrían firmado nuevamente con WWE

Desde que Triple H tomó el mando creativo, varias Superestrellas que habían sido previamente despedidas por Vince McMahon, regresaron. Hemos contado una veintena de regresos, y parece que la situación no va a cambiar en las siguientes semanas, puesto que a inicios de este año informábamos del interés de WWE en traer de vuelta a Akam y Rezar, de AOP, luego de que estos salieran de la compañía en el 2020, y que Paul Ellering estaría detrás de las negociaciones. Sin embargo, nada trascendió tras aquello.

► AOP ya están en WWE, pero no han sido utilizados

Akam y Rezar no han aceptado reservas independientes últimamente, y además continúan trabajando juntos. Dicho esto, parece que el dúo estaría de vuelta en la WWE, sin que hicieran mucho ruido.

Sean Ross Sapp informó vía Fightful Select que Akam y Rezar fueron recontratados por WWE secretamente el año pasado. No obstante, aún no han sido utilizados.

«Varias fuentes le han dicho a Fightful que meses después de nuestro informe inicial, AOP/Authors of Pain/Legion of Pain en realidad han estado bajo contrato con WWE desde 2022, aunque no hemos confirmado tanto. Específicamente nos dijeron «fue antes de que Vince McMahon regresara, porque eso detuvo todos los fichajes además de los nuevos reclutas. Sin embargo, en los últimos meses ha habido algunos fichajes.

AOP no ha luchado para nada desde su salida en el 2020, y tenía algunos programas desafortunados de WES programados para Europa en 2022. Aquellos con quienes hablamos dijeron que AOP se aseguró de que Paul Ellering estuviera muy involucrado en las negociaciones.»

PW Insider agregó diciendo que WWE está haciendo planes para que AOP sea parte de NXT, los cuales aún no se han concretado, pero es posible que estén esperando el momento adecuado para que aparezcan.

«Se ha hablado mucho durante la última semana sobre el regreso de The Authors of Pain y Paul Ellering para hacer algunas apariciones en la WWE pronto, muy probablemente para la marca WWE NXT.

Escuchamos la conversación por primera vez hace unas tres semanas y durante las últimas 24 horas hubo discusiones detrás del escenario en la grabación de NXT de anoche sobre su posible aparición el próximo mes, así que estad atentos.

El dúo firmó acuerdos de desarrollo de la WWE en 2016 y salieron en septiembre de 2020. Habían anunciado y estaban promocionando eventos bajo el lema Wrestling Entertainment Series, pero el primer evento anunciado fue pospuesto y luego cancelado.»

Ni AOP ni WWE se han pronunciado sobre este tema, pero ciertamente deben estar esperando el momento oportuno para su reaparición, de ser el caso. Además, hay que tener en cuenta que llevan tres años sin luchar y probablemente necesiten ponerse a punto en primer lugar.