Anthony Smith propone cambios en clases de peso UFC

Anthony Smith cree que UFC se beneficiaría al agregar algunas clases de peso nuevas además de hacer un ligero cambio en una de las existentes.

“Lionheart” estaba en una racha ganadora de tres peleas antes de ser detenido por Magomed Ankalaev en su pelea del evento principal en julio. El resultado de esa pelea es oficialmente un nocaut técnico en el segundo asalto, que no cuenta la historia completa de Smith que sufrió una grave lesión en la pierna durante la pelea que contribuyó al final final.

Smith estaba programado para regresar a la acción en marzo contra Jamahal Hill, pero un torbellino de actividad en la parte superior de la división de peso semicompleto hizo que el hombre de 34 años terminara como el extraño cuando Hill fue reservado para enfrentar a Glover Teixeira por el título vacante de la promoción en UFC 283 .

El ex retador al título fue al menos fichado para servir como peleador suplente para el evento principal de UFC 283, pero desafortunadamente Smith no logró dar el peso por primera vez en su carrera en UFC. Hill pasó a reclamar el título de peso semicompleto en UFC 283 con una actuación dominante sobre Texeira, quien se retiró después de la derrota.

“Lionheart” se ha mantenido ocupado fuera de la jaula presentando el podcast Believe You Me con el miembro del Salón de la Fama de UFC Michael Bisping, y en un episodio reciente , Smith compartió algunos pensamientos sobre las clases de peso actuales de UFC mientras respondía las preguntas de los fanáticos.

“Me gustaría ver un par de nuevas divisiones de peso. No estaría tan atascado en 160/165, pero si hicieras 165, 175, 185, 195. Me gustaría ver un par de nuevas divisiones de peso, pero si tuviera que elegir solo una, Me encantaría ver que no hay límite de peso en el peso pesado”.

“Creo que hay muchos de ellos. Creo que nos perdemos a muchos muchachos atléticos, enormes, muy, muy buenos al limitarlo a 265. Piense en esto, liniero de la NFL, hay muchos de ellos que miden 6’8 “, 6’9′, 300 lbs., y se mueven bien y son súper atléticos y rápidos y esos muchachos simplemente no pueden hacer 265 lbs. Creo que eliminamos una gran cantidad de muchachos que serían realmente locos, grandes pesos completos”.