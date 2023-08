Anna Jay al habla: Bella Twins, Glacier y su papá

Busted Open Radio recibió recientemente como invitada a la joven luchadora de AEW Anna Jay, que estuvo hablando de una variedad de temas, algunos de los cuales los traemos a continuación, desde su fanatismo por Las Gemelas Bella hasta la lucha anoche en Dynamite por el Campeonato Mundial Femenil ante Hikaru Shida pasando por el haber crecido como fan del pro wrestling o saber de una escuela a través del luchador de WCW Glacier.

► The Bella Twins

«Sí, The Bella Twins. Sé que suena bastante trillado y lo he mencionado cada vez, pero realmente fueron ellas las que me atrajeron hacia esto y me hicieron pensar: ‘Bueno, si ellas pueden hacerlo, yo también puedo’«.

► Glacier, de WCW

«Conocí a un amigo de la familia llamado Glacier de WCW, y me dijo que estaba abriendo una escuela junto a QT Marshall en Atlanta llamada The Nightmare Factory, aunque en ese entonces se llamaba Power Factory. Me invitó a venir a echar un vistazo y ver si realmente quería hacerlo. Así que asistí a un campamento y me encantó. Ni siquiera había puesto un pie en el ring, pero observé todo y me encantó tanto el ambiente como la experiencia. Pensé: ‘Sabes qué, esto es algo que realmente quiero hacer’. Así que terminé el semestre escolar, me mudé a Atlanta y comencé mi entrenamiento«.

Goldberg’s backflip vs Glacier | WCW Thunder 12th February 1998 🔥 pic.twitter.com/vZQu3FmVKC — A W Media (@AWmedia__) December 31, 2022

► Crecer como fan

«Así que crecí viendo lucha como la mayoría de las personas que se interesan por la lucha libre. Mi papá era un gran fanático de la lucha libre, así que él la veía todas las semanas, sintonizaba los programas, y mis hermanos, como en broma, ninguno de ellos se sentaba a verlo con él, pero yo sí lo hacía y me encantaba. Les decía a mis padres cada semana: ‘Esto es algo que realmente quiero hacer’, y sorprendentemente, ellos respondían: ‘Está bien, si realmente lo deseas, entonces deberías intentarlo'».

► Lucha titular en Dynamite

«Realmente es lo más asombroso poder hablar de esto con mi papá. Él está tan feliz y orgulloso, y es realmente emocionante que podamos compartirlo. A él le encanta cuestionarme prácticamente cada semana, algo que a veces me molesta, pero estoy muy agradecida por ello. Como mencioné, él es la razón por la que estoy aquí. Desearía que pudieran estar aquí esta noche, pero seguro estarán viendo. Enfrentar algo como esto esta noche genera muchos nervios, pero es lo que quería, lo que soñé, y simplemente me siento feliz de estar aquí«.