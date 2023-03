Anik defiende a Bisping de acusaciones de Gaethje

El sábado por la noche, la leyenda británica de las artes marciales mixtas Michael Bisping estuvo en Londres para convocar el primer evento de pago por evento de la UFC en su país desde 2016.

En la secuela, co-titular Justin Gaethje apuntó a cómo Bisping comentó la pelea estelar entre Edwards y el luchador entrenado por Trevor Wittman, Kamaru Usman. En lo que se está convirtiendo en una ocurrencia común, “The Highlight” acusó a Bisping de mostrar parcialidad con la forma en que llamó a la exitosa defensa del título de su compatriota.

El lunes, el comentarista principal de la UFC, Jon Anik, tomó las redes sociales para ofrecer una firme defensa de su colega de transmisión.

En dos tuits, Jon Anik insistió en que Bisping no tiene prejuicios cuando ofrece sus pensamientos durante las peleas. Para apoyar eso, afirmó que el ex peso medio no tiene una relación particularmente cercana con “Rocky”. Anik también señaló el reto que tienen los comentaristas cuando se trata de mantener una forma perfecta durante carteles enteros, señalando que los errores y los comentarios con los que algunos no están de acuerdo es algo inevitable.

“1) Debo decir en defensa de mi compañero de transmisión @bisping, el hombre tiene cero agenda ni ningún sesgo al llamar peleas“, escribió Anik. “Incluso podría tener una relación personal más cercana con Kamaru Usman que con Leon Edwards. En su opinión, Edwards controló el stand-up y aterrizó de forma más limpia.

“2) El trabajo de comentarista de MMA no es tan duro como el de peleador, juez o árbitro, pero es duro. Se nos juzga por cada una de nuestras declaraciones durante más de 8 horas y, ciertamente, hay cosas que nos encantaría retirar”, continuó Anik. “Alguien suele estar molesto con algo. Nunca he tenido un programa perfecto. Nunca lo tendremos“.

Mientras que los pensamientos de Gaethje sobre los esfuerzos de Bisping han sido noticia desde el evento PPV del sábado, el propio Usman aún no ha comentado los comentarios de su compañero de equipo.