Andrade publica comunicado despidiéndose de AEW

Resulte o no más un fracaso de AEW que de Andrade, el futuro de este ya no pasa por la casa Élite.

Tony Khan confirmó el final de su contrato tras Worlds End, y hoy, «el Ídolo» hace oficial el cambio de aires vía redes sociales.

Thank you so much @AEW @TonyKhan 👊🏼👊🏼👊🏼 pic.twitter.com/yAers9cMTH

— “EL IDOLO” ANDRADE (@AndradeElIdolo) January 2, 2024