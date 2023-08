Análisis y predicciones – WWE SUMMERSLAM 2023

Este sábado se llevará a cabo WWE SummerSlam 2023, un nuevo evento premium de WWE que se llevará a cabo desde Detroit, Michigan, y que contará con ocho encuentros confirmados. Durante la tarde de este día podrán seguir la cobertura en vivo a través de SÚPERLUCHAS.

► Análisis y predicciones para WWE SUMMERSLAM 2023

Hoy, realizaremos un análisis previo de WWE SummerSlam 2023, considerando las luchas que han sido pactadas hasta el momento.

► Batalla Campal de SummerSlam

WWE realmente debería atacar mientras el hierro está caliente. LA Knight es posiblemente el acto más llamativo y ha sido derrotado cuando las cosas realmente importan. Había suficiente para hincarle el diente a pesar de perder el combate de escalera de Money in the Bank, pero quedarse corto en el invitacional por el Campeonato de los Estados Unidos lo ha dejado sin una dirección clara. Una victoria el sábado es poco más que un paso lateral, pero puede marcar el inicio de algo grande a futuro.

Predicción: LA Knight.

► Reglas de MMA: Ronda Rousey vs. Shayna Baszler

Rousey y Baszler son amigas cercanas a pesar de su tensa relación argumental. Siempre se siente como si Rousey estuviera cerca de tomarse un descanso o una salida. Este podría ser un gran momento para establecer a Baszler, la presencia más constante, como alguien dominante.

Predicción: Shayna Baszler.

► Logan Paul vs. Ricochet

Ricochet es un oponente perfecto para Paul ,quien ha realizado un gran trabajo en su corto tiempo en el ring, pero ha perdido sus luchas más importantes. Una atracción especial no es una gran atracción cuando no obtienen ganancias, y Ricochet tampoco pierde nada si es derrotado aquí. Dicho esto, esperemos ver alguna maniobra espectacular entre ambos como lo ocurrido en Royal Rumble.

Predicción: Logan Paul.

► Campeonato Mundial de Peso Completo: Seth Rollins vs. Finn Bálor

Existe la posibilidad de que WWE no ve a Balor como un campeón mundial en esta etapa de su carrera. Eso podría cambiar, por supuesto, bajo las circunstancias adecuadas. Rollins está muy conectado con los fanáticos y todavía es bastante temprano en su carrera por el título. Para Balor, la historia parece más sobre Judgment Day y sus celos latentes porque Damian Priest tiene el contrato de Money in the Bank, sin mencionar que tanto Dominik Mysterio como Rhea Ripley tienen campeonatos. Esa historia avanza bien, e incluso mejor, sin que Balor tenga el título.

Predicción: Seth Rollins.

► Campeonato Intercontiental: Gunther vs. Drew McIntyre

El regreso de McIntyre y la confrontación con Gunther fue emocionante porque significaba que los fanáticos se esperaban otro clásico contundente durante el impresionante reinado de Gunther como campeón intercontinental. Sin embargo, eso no significa que McIntyre obtendrá la victoria, especialmente considerando lo cerca que está Gunther de romper el récord de Honky Tonk Man por el reinado más largo con el campeonato intercontinental. Probablemente sea tan simple como mirar ese registro para determinar el ganador.

Predicción: Gunther.

► Campeonato Femenil WWE: Asuka vs. Charlotte Flair vs. Bianca Belair

Asuka ha sido en gran medida una presencia secundaria en el drama entre Belair y Flair, pero eso sugiere que sacará ventaja de eso. El reinado de Asuka aún está muy fresco y se le debe dar la oportunidad de continuar con él. Belair viene de un reinado muy largo como campeona y el impulso de Flair es prácticamente inexistente. Es posible que la campeona retenga, aunque no debe descuidarse de la amenaza que supone Iyo Sky y su maletín.

Predicción: Asuka.

► Cody Rhodes vs. Brock Lesnar

Cody Rhodes necesita la victoria mucho más que Lesnar aquí, y es difícil imaginar que eso no sucederá. Cody se construyó para su oportunidad por el título de WrestleMania con su historia de redención y la necesidad de «terminar la historia» al ganar el título que su padre nunca tuvo y luego se quedó corto. Si pierde esta rivalidad con Lesnar, envía un mensaje realmente oscuro sobre su futuro en la WWE.

Predicción: Cody Rhodes.

► Combate tribal – Campeonato Universal Indisputable WWE: Roman Reigns vs. Jey Uso

Para ser justos, fuera de la historia épica de The Bloodline, nunca ha habido un punto en el que Jey Uso sea visto como una estrella individual que podría ser campeón mundial. WWE ha pasado por muchos otros grandes momentos que habrían sido un final apropiado para el reinado del título y parece seguro que lo harán nuevamente el sábado. Las reglas de «Combate tribal» en juego brindan muchas formas de permitir que Reigns retenga, lo que ha sido la historia de su tiempo como campeón.

Predicción: Roman Reigns.