Aljamain Sterling: «Sean O’Malley es frágil»

Aljamain Sterling no tenía muchas razones para decir cosas buenas sobre Sean O’Malley antes de enfrentarse cara a cara en UFC 288. Pero después de que casi entraron en un tumulto por una chaqueta de Michael Jackson, tenía aún menos razones en la rueda de prensa posterior a la pelea.

Con O’Malley a continuación, «Funkmaster» usó su tiempo de micrófono solo para predecir la ruina para el jugador y peso gallo de UFC de colorida melena.

“Mi opinión sobre Sean O’Malley es que el hijo de puta es frágil. Frágil. Crees que si pudiera derribar a un tipo bajo y fornido como Henry, que en realidad es medallista de oro y tiene una buena defensa contra derribos, ¿Qué le haría a Sean O’Malley? Seamos honestos aquí chicos.

“Sí, le han prometido una oportunidad por el título. Optó por no tomar la oportunidad por el título y le dio a Henry la oportunidad de regresar y perseguir la historia. Le gané a Henry. Ahora ya no hay más carreras”.

O’Malley lanzó una pelea por el título interino con Cejudo cuando una lesión persistente en el bíceps retrasó el encuentro de Sterling con «Triple C». El UFC terminó esperando para hacer la pelea, y O’Malley rechazó la idea de jugar como peleador suplente.

Después de que Sterling salió victorioso en UFC 288, O’Malley fue invitado al octágono en el Prudential Center en Newark, NJ. El caos que siguió llevó al presidente de UFC, Dana White , a declarar que era una «mala idea». Sin embargo, para Sterling, podría haber sido solo el boleto, motivacionalmente hablando.

“O quieres nadar con los grandes, o no. Si no, sal de la piscina, sube una categoría de peso o alguna mierda. No se quede sentado por aquí, hablando y ladrando y sin ensillar y aprovechar las oportunidades que se le den. De eso se trata el deporte. Aprovechas las oportunidades que se te dan.

“Te lo garantizo: entramos allí, creo que doblo a ese hombre por la mitad en un round. Lo mismo que le hice a [Cory] Sandhagen. Sal ahí fuera, presiona hacia adelante. Va a usar este juego de pies. Voy a cortar la jaula, como estaba hablando. Eventualmente, él estará sobre su pie trasero. Deja que lance una patada estúpida que voy a atrapar, lo voy a bloquear con el cuerpo y lo voy a doblar por la mitad como una silla de jardín, y esa será la pelea. … Firmado sellado entregado.»