Aljamain Sterling cree que retiro de TJ Dillashaw es 'estratégica'

Aunque el campeón del peso gallo de la UFC, Aljamain Sterling, cree que el motivo de la retirada de TJ Dillashaw tiene que ver con su deseo de utilizar ‘La regla Conor McGregor’, no ve ningún problema en ello.

En un vídeo subido a su canal de YouTube, Sterling sugirió que Dillashaw está siguiendo el plan supuestamente establecido por McGregor. Pero a pesar de eso, el rey del peso gallo apoya firmemente que el ex campeón haga lo que sea necesario para volver a estar en plena forma y asegurarse de que su calidad de vida no se vea afectada por las lesiones en el futuro.

«Una cosa que voy a decir, que yo apoyo, es que Conor McGregor parece haber encontrado una laguna jurídica que ha ayudado a la gente«, dijo Sterling. «Si tienes una lesión catastrófica, ser capaz de recuperarte y volver a una norma… (Eso es) algo que nos encantaría tener fuera de la lucha, así que cuando terminemos de luchar, tenemos algo a lo que podemos volver; algún tipo de línea de base».

«Físicamente, si puedo andar bien, tener los hombros por encima de la cabeza y cosas así, no veo ningún problema en ello. Dicho esto, apoyo a TJ en esta empresa. No sé si se va a retirar del todo. Creo que sólo está buscando salir de la piscina de pruebas, para que pueda hacer estas cosas para volver al 100%», añadió Sterling. «Creo que, en mi opinión, está bien. Quiero que el tipo pueda jugar con sus hijos… que no esté limitado por las lesiones».

Las declaraciones de Sterling son paralelas a su reacción inmediata a la noticia en Twitter, con «Funk Master» insistiendo en que no quiere ver a sus compañeros de artes marciales mixtas plagados de problemas de salud a largo plazo.