Alexander Volkanovski dice que está listo para «sorprender al mundo» cuando se enfrente a Islam Makhachev en el UFC 294, el próximo sábado en Abu Dhabi.

Volkanovski fue un sustituto de última hora para la pelea en Abu Dhabi después de que Charles Oliveira se retirara debido a un corte sobre el ojo. Makhachev, campeón del peso ligero, tiene un récord de 24-1 y venció a Volkanovski cuando se enfrentaron a principios de año.

Pero a pesar de su corta preparación, y de haberse sometido a una operación de brazo a principios de año, Volkanovski cree que está en un buen momento para enfrentarse a Makhachev.

«Al fin y al cabo, no tengo la preparación, pero ¿qué tengo? Tengo la cabeza fresca, estoy física y mentalmente fresco. Estoy emocionado, estoy muy libre, sin ninguna presión», declaró a Fox Sports. «Necesitaba esto. Pensar que tenía que esperar hasta enero era algo que me traía de cabeza. Todo estaba destinado a suceder, yo mismo me estaba haciendo polvo la cabeza porque necesitaba hacer algo y surgió esto y os digo que todo esto forma parte de mi historia. «Ahora mismo el mundo gira a mi favor y estoy deseando salir ahí fuera y sorprender al mundo«.

Tras perder ante Makhachev en febrero, Volkanovski regresó con victoria sobre Yair Rodríguez en julio. No tenía previsto pelear hasta enero, pero dice que «había un poco de ego de por medio» cuando le llegó la oportunidad de enfrentarse de nuevo a Makhachev.

«Me entusiasma. Siempre hablo de retos, y considero que éste es un reto de otro nivel. Siempre he dicho que haría cosas como ésta, así que no quiero ser el tipo que no lo hace cuando he dicho que soy el tipo que lo haría», afirmó.

«Así que quizá había un poco de ego de por medio. Acepté la pelea con más dudas de las que tengo ahora… ahora que estoy haciendo mis sesiones, bueno, estoy contento donde estoy. Pensé que estaría un poco más fuera de forma o más bajo de forma cuando realmente acepté la pelea… es como si mi cuerpo simplemente supiera cuándo es el momento y mi cuerpo lo sabe. Accionó un interruptor.

«Al día siguiente de conocer la noticia [del combate], acabé batiendo récords en mi gimnasio de fuerza y acondicionamiento y mis récords de salto. Nunca había saltado tan alto en toda mi vida.

«Es como si ahora mi cuerpo supiera que hay que subir el ritmo… hay que tener potencia extra, explosividad extra, poder de nocaut extra, lo necesitas todo. Es como si mi cuerpo supiera que hay que darle al interruptor en todas partes y ahora estoy batiendo récords. Es una locura».

UFC 294 también contará con un apetitoso choque entre Kamaru Usman y el invicto Khamzat Chimaev en la división de peso medio.