Alex Pereira califica de absurda llamada de Khamzat Chimaev

El campeón de peso semicompleto de UFC, Alex Pereira, no se toma demasiado en serio la llamada de Khamzat Chimaev.

Chimaev (13-0 MMA, 7-0 UFC) desafió a Pereira (9-2 MMA, 6-1 UFC), quien acabó con Jiri Prochazka para reclamar el cinturón vacante en UFC 295 . “Poatan” nombró a Israel Adesanya para una trilogía, pero se espera que haga su primera defensa del título contra el ex campeón Jamahal Hill.

El invicto Chimaev viene de una cerrada victoria por decisión sobre el ex campeón de peso welter Kamaru Usman en una pelea de 185 libras en UFC 294. Pereira respondió a la llamada de Chimaev, diciendo que «Borz» tuvo su oportunidad en el pasado cuando expresó interés en pelear con él .

“En realidad, todo empezó después de la pelea con Adesanya cuando me convertí en campeón de peso mediano. Fue una guerra con Adesanya. Me lesioné después de la pelea y Chimaev me llamó directamente, quería pelear contra mí, quitarme el cinturón y lo que sea. Dije: ‘Está bien, está bien’. Peleemos en el peso semicompleto.’

«El nego. Él no quería pelear conmigo en el peso semicompleto y después, ahora soy el campeón en el peso semicompleto, y él me reta en el peso semicompleto. Entonces, esto sólo muestra que este tipo de luchadores están tratando de correr detrás de la exageración y la fama de los campeones, y no tiene sentido. ¿Ahora tengo que hacer qué? ¿Llamarlo en peso pesado o qué? Entonces no tiene sentido”.