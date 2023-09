Aleksandar Rakic ​​quiere revancha con Jan Blachowicz

El panorama en el peso semicompleto ha cambiado desde que Aleksandar Rakic ​​se lesionó, pero una cosa sigue igual.

Rakic ​​(14-3 MMA, 6-2 UFC) se rompió el ligamento cruzado anterior en una derrota por nocaut técnico ante el ex campeón Jan Blachowicz en mayo de 2022, y se ha estado recuperando desde entonces.

Blachowicz (29-10-1 MMA, 12-7-1 UFC) luchó contra Magomed Ankalaev con un empate dividido en una pelea por el título vacante de peso semicompleto en UFC 282, seguido de una cerrada derrota ante el ex campeón de peso mediano Alex Pereira en UFC 291 . Rakic ​​ha querido arreglar las cosas con Blachowicz desde que cayó por la lesión, y la pelea parece tener más sentido que nunca a medida que se acerca su regreso.

«Si me preguntas qué pelea me encantaría más si no es una pelea por el título, me encantaría repetirla con Jan porque el capítulo no está cerrado» .

“Estaba en la mejor forma de mi vida y realmente no perdí la pelea porque él era el mejor esa noche. Mis entrenadores me dicen: ‘Alex, te ganaste a ti mismo’. Para mí, este capítulo no está cerrado. Pero veremos qué quiere UFC”.

Antes de perder ante Blachowicz, Rakic ​​obtuvo victorias consecutivas sobre los ex retadores al título Anthony Smith y Thiago Santos. Es el único peleador en el top cinco del ranking de peso semicompleto de UFC que nunca compite por un campeonato.

«Necesito recordarles a los muchachos de arriba que todavía estoy aquí y que potencialmente soy un tipo que está luchando por el título».