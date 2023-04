Aldo: “Ngannou se pegó tiro en pie al dejar UFC por boxeo”

José Aldo ingresa al cuadrilátero por segunda vez el sábado para competir bajo las reglas del boxeo contra Jeremy Stephens en un combate de seis asaltos en Gamebred Boxing 4 en Milwaukee, y cree que Francis Ngannou, quien recientemente se fue de UFC , manejó mal su situación.

Ngannou completó su acuerdo con UFC con una victoria sobre Ciryl Gane y se fue como campeón de UFC para buscar mejores acuerdos como agente libre, viendo combates de boxeo contra Tyson Fury y Deontay Wilder, pero aún no ha llegado a un acuerdo.

“Con toda humildad, creo que Ngannou se pegó un tiro en el pie. Tenía todo para firmar un gran contrato, el más grande en el peso completo, pero este deseo de ser campeón de boxeo o de pelear en el boxeo… La gente ve a la parte superior de la pirámide del boxeo cobrando grandes números, pero olvida que la parte inferior se paga así. pequeño. Creo que el UFC tiene salarios más altos que el boxeo.

“Veo a Ngannou tropezando con una pelea con Tyson Fury, un campeón, a quien los pesos completos ​​​​apuntan pero no se acercan. Es como decir que quiero jugar al fútbol porque les pagan millones, pero olvidan que solo el cinco por ciento recibe millones, el resto está muy por debajo de eso. La gente dice que la UFC no paga tan bien, pero lo hace. Por eso es la organización más grande. Puedes ganar dinero como los [grandes] boxeadores. Conor [McGregor], Ronda Rousey . La gente dice que las mujeres no ganan dinero y ella lo ha hecho, ¿verdad?

Aldo tenía el deseo de competir en el boxeo mucho antes de que McGregor tuviera la oportunidad de compartir la jaula con Floyd Mayweather en 2017, pero el UFC no le dio luz verde. Aldo también se ha enfrentado con el UFC y amenazó con retirarse o pedir su liberación muchas veces en el pasado, pero siempre volvió a firmar con la compañía.

La estrella brasileña llegó a un acuerdo con la UFC en 2022, se retiró oficialmente de las MMA luego de su derrota ante Merab Dvalishvili y se le otorgó autorización para competir en el boxeo a pesar de que le quedaba una pelea en su contrato con la UFC. Aldo ganó una decisión sobre Emmanuel Zambrano en febrero pasado en Brasil, y ahora se enfrenta al peleador de la PFL Jeremy Stephens en una tarjeta de pago por evento que se transmitirá en vivo en UFC Fight Pass tanto en los EE. UU. como en Brasil.