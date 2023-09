AJ Styles promete acabar con The Bloodline junto a John Cena

John Cena nuevamente llegó a SmackDown para presentarse en el show de Grayson Waller, aunque no tuvo tiempo de desarrollar su promo, ya que fue interrumpido por Jimmy Uso, quien lo insultó y posteriormente lo atacó. Solo Sikoa también apareció, y cuando parecía que iba a golpear a su hermano, terminó atacando a Cena, hasta que AJ Styles llegara para salvar al 16 vees Campeón Mundial de un abuso de los samoanos, plantando las semillas de una nueva rivalidad.

► AJ Styles y John Cena unirán fuerzas contra The Bloodline

Después de lo sucedido en el reciente WWE SmackDown, parece que AJ Styles prometió crear problemas para The Bloodline junto a John Cena por el ataque sufrido. En la última edición de SmackDown Lowdown, The Phenomenal One dejó en claro que está del lado de John Cena y prometió crear problemas para The Bloodline.

«Respeto. John y yo fuimos a la guerra juntos; de hecho, fue uno contra el otro. Pero hay que respetar a alguien que lo hace todas las noches, y John Cena hace precisamente eso. The Bloodline quieren causar problemas, bueno, eso es bueno porque ahora tienen dos más: John Cena y AJ Styles”.

Habrá que ver qué sucederá en las próximas semanas, pero puede avecinarse una rivalidad entre The Bloodline contra AJ Styles y John Cena, quienes parece que unirán fuerzas mientras el 16 veces Campeón Mundial pasa en la marca azul hasta el próximo mes. No obstante, es preciso destacar de que Roman Reigns todavía no ha formado parte de la rivalidad, y su presencia podría ser un factor decisivo en el futuro.