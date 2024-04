Corría el año 1999 cuando AJ Styles comenzó a luchar de manera profesional. El primer combate del que se tienen registros fue de parejas, cuando unió fuerzas a Tonya Terrific contra Mark Phor Michaels y Rick Michaels en NWA Wildside.

25 años después, estando considerado como uno de los mejores luchadores de todos los tiempos tras sus éxitos en TNA, NJPW o WWE, cuando lleva más de la mitad de su vida (tiene 46) luchando, sin duda su final está más cerca que su debut.

► El final de AJ Styles

El mismo «Phenomenal One» lo admitió mientras hablaba en The Ringer Wrestling Show.

«Estoy ansioso por ver qué historia viene a continuación. Me estoy acercando. Me estoy acercando al final. Quiero tener esa historia y lucha para acompañar antes de irme de la WWE. Eso es lo que más espero».

Cuando le preguntaron si su tiempo con la WWE estaba llegando a su fin o si su tiempo en el ring estaba llegando a su fin, dijo: «Estoy listo. Me voy a retirar. Estoy llegando a ese punto en el que estoy preocupado por avergonzarme. Mi cerebro dice: ‘Podemos hacer esto’. Mi cuerpo dice: ‘Eres estúpido. No podemos hacer esto. Estamos sufriendo todos los días cuando nos levantamos de la cama. En algún momento, esto tiene que terminar’. He comprendido, como tantos otros antes que yo, los grandes, salen de esto cuando pensamos que todavía hay tiempo para ellos. Es porque no queremos avergonzarnos. Solo estamos tratando de salir mientras aún podemos, mientras aún podemos movernos y simplemente divertirnos lejos de la lucha libre. Amo esto, esto es lo que hago y lo que conozco. He pasado más de la mitad de mi vida haciendo esto, pero en algún momento, tienes que soltarlo porque es divertido, pero no quiero decepcionarte. Cuando veas a AJ Styles, quiero que digas, ‘Ese es mi tipo, ese es el tipo que conozco’, en lugar de decir, ‘Simplemente no es el mismo tipo y no puede hacer lo que solía hacer’. No quiero ser ese tipo. No quiero decepcionarte. Mi tiempo está llegando. Se está acortando. Lo voy a disfrutar, te lo prometo.»