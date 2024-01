AJ Lee y Alexa Bliss, favoritas de Julia Hart (AEW)

Julia Hart, la actual Campeona TBS de AEW, señala quienes son sus luchadoras y quienes son sus luchadores favoritos en su reciente aparición en Busted Open Radio. La joven guerrera se encuentra en el mejor momento de su carrera también como integrante de la House of Black aunque solo tiene 22 años y comenzó a luchar en 2019.

► Las favoritas de Julia Hart

«Diría que, cuando era más joven, las dos personas a las que más admiraba eran AJ Lee y Alexa Bliss. Siento que a veces me parezco mucho a ellas, lo cual es genial porque las amo tanto, y creo que a veces me apoyo en ellas porque fueron mis favoritas cuando crecía. Así que definitivamente son las dos mujeres a las que más admiraba».

► Los favoritos de Julia Hart

«Luego, en cuanto a los hombres, Jeff Hardy siempre fue mi número uno cuando crecía. Depende de las épocas, ya que tienes favoritos y luego cambias a quién es tu favorito. Jeff Hardy siempre fue el número uno. Siempre he amado a Shawn Michaels. Edge, ahora está en AEW, lo cual es increíble. Me dijo el otro día, vino hacia mí después de mi entrada y dijo: ‘Te veías genial’. Yo estaba como, no puede ser. Pero al llegar a AEW, QT, Dustin fueron las personas que realmente me apoyaron, y ahora con House of Black con Malakai, Brody y Buddy. Ahora me ayudan con todo. Así que depende de las épocas».

En la actualidad, Julia Hart tiene como compañeros de vestidor tanto a «The Rated-R Superstar» como a «The Charismatic Enigma», ambos en situaciones muy distintas, aunque apareciendo con regularidad en la programación de AEW. En cambio, la «Black Widow está retirada desde hace unos cuantos años -se sigue hablando de si va a volver a los encordados- mientras «The Goddess» está ausente de WWE debido a su maternidad sin saberse cuando estará luchando nuevamente.