AEW Dynamite: Rush fue un duro rival para Jungle Boy, pero perdió

En la más reciente edición de AEW Dynamite, y en la quinta lucha de la noche, vimos a “Jungle Boy” Jack Perry dar una muy buena lucha en contra de Rush, quien se mostró muy agresivo, pero fue derrotado. MJF no necesitó sobornar a Rush para que este masacrara a Jungle Boy.

Desde el inicio, el rudo mexicano sometió al joven con una violencia despiadada. Perry terminó sangrando de la frente, incapaz de hacer frente al Toro Blanco. Aunque intentó derribar a Rush con un lazo al cuello, no tuvo éxito.

Sin embargo, Perry se recuperó gradualmente y comenzó a hacer daño al luchador de Tala, Jalisco. En un enfrentamiento en las cuerdas, Perry logró aplicar un Frankensteiner y atrapó a Rush en el STF, pero este se libró alcanzando las cuerdas.

Esta movida de Rush, aunque sorpresiva y con violencia, causó polémica entre algunos fans y hasta algunos pidieron que se suspendiera a Rush:

I cannot put into words how much RUSH actually rules. pic.twitter.com/QmdUCNJFCC

— Drainmaker 🌧️ 💵 (@DrainBamager) May 18, 2023