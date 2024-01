Adam Copeland habla de la serie de Percy Jackson

Adam Copeland comenzó su carrera como actor cuando tuvo que retirarse como luchador en 2011 y desde entonces no ha parado de trabajar tanto en cine como en televisión (o streaming). De hecho, recientemente estrenó la serie ‘Percy Jackson and the Olympians’ basada en las famosas novelas que también dieron películas unos años atrás. Tanto él como la ficción en sí misma han provocado críticas positivas. En ella, el de AEW da vida al dios griego Ares y de él estuvo hablando en Entertainment Weekly.

► Adam Copeland en ‘Percy Jackson and the Olympians’

«Él se supone que es el dios de la guerra, así que debe ser un dios de la fisicalidad. Mi otro trabajo está muy centrado en el teatro físico, por lo que definitivamente coinciden. Creo que Ares habría sido un increíble luchador. Hay un momento en el que aumenta la intensidad, y sin duda estaba sacando cosas de mi repertorio de lucha libre para eso.»

► ‘Percy Jackson and the Olympians’

La serie de 8 episodios puede verse en Disney+. La sinopsis es la siguiente:

Percy Jackson emprende una peligrosa misión. Dejando atrás a los monstruos y burlando a los dioses, recorrerá Estados Unidos para devolver el Rayo Maestro de Zeus y evitar la guerra. Con ayuda de sus compañeros de misión, Annabeth y Grover, el viaje de Percy lo acercará más a las respuestas que busca: cómo encajar en un mundo que le es ajeno y si logrará entender su destino.

En los últimos años, Adam Copeland ha estado enfocado en la lucha libre, tanto en WWE como en AEW. La anterior vez que lo vimos actuando fue en la famosa serie ‘Vikings’, donde tuvo un papel secundario pero que con el paso de las temporadas se iba haciendo más importante. De momento, no parece tener ningún nuevo proyecto confirmado.