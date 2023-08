Adam Cole revela sus interacciones con CM Punk

Si estás del lado de The Elite, estás contra CM Punk. Quizá esta frase no sea totalmente exacta pero hay que decir que el Best in the World no quiere a Christopher Daniels en Collision precisamente porque durante su disputa con Kenny Omega, Adam Page y The Young Bucks se puso del lado de estos. Aunque aquí habría mucho que analizar, más allá de la posición en sí misma, ¿acaso The Fallen Angel hizo algo contra su compañero? ¿Puede que sea puro capricho de este? Aún no lo sabemos.

► Adam Cole, todo bien con CM Punk

Sí que sabemos que otra persona All Elite que estaría de parte de la Élite es Adam Cole, aunque solo sea por su buena relación con ellos. No obstante, también podemos entender que él no se ha metido de ninguna manera en los problemas que los involucran con Punk. ¿Por qué había de hacerlo? De hecho, en realidad su experiencia con él siempre ha sido positiva. Así lo cuenta The Panama City Playboy en una reciente entrevista en el pódcast de Pro Wrestling Illustrated.

«He tenido algunas interacciones con él, y siempre ha sido extremadamente amable conmigo. Obviamente, cuando llegó por primera vez a AEW, fue un gran acontecimiento para nosotros y atrajo mucha atención a la compañía. A lo largo de los últimos años desde que me uní, AEW ha experimentado un asombroso crecimiento, y eso es algo realmente emocionante».

Adam Cole y CM Punk nunca han compartido el encordado pero ahora que comparten empresa quizá lo hagan en un futuro. La verdad es que sería tremendamente interesante habida cuenta del talento y carisma de los dos. Y puede que ni siquiera esté demasiado cerca una lucha, e incluso una rivalidad entre ellos, pues recordemos que ambos estarán luchando por el Campeonato Mundial AEW en All In 2023; en el caso de Punk, por el «Campeonato Mundial Verdadero».