Adam Cole actualiza el estatus de Kyle O’Reilly

«Él está bien, gracias a Dios. Su espíritu está en alto y está en el camino correcto. No hay nada que Kyle quiera más que regresar al trabajo, especialmente ahora que Roderick Strong está aquí y todas esas cosas. De verdad, es uno de los tipos más duros que he conocido en mi vida. Todos, por favor, crucen los dedos y hagan todo lo posible para enviarle buena energía. Kyle está haciendo increíbles avances y esperamos verlo muy, muy pronto en acción. Estamos ansiosos por tenerlo de vuelta.» Esto decía Adam Cole sobre Kyle O’Reilly en mayo.

► La recuperación de Kyle O’Reilly

En septiembre, el Campeón Mundial de Parejas ROH -actualmente está lesionado y no va a poder estar al lado de MJF para defender el título en AEW WrestleDream este próximo domingo- ofrece una actualziación durante una reciente aparición en Inside The Ropes. Lamentablemente, las noticias siguen sin ser todo lo buenas que nos gustaría.

«Todo lo que puedo decir es que Kyle sigue avanzando. Este ha sido un proceso muy largo y muy, muy difícil para él, pero es un guerrero. No hay nada que Kyle ame más que la lucha libre profesional, y está haciendo todo lo posible para asegurarse de que se recupere y pueda regresar al ring. Obviamente, todavía no hay un cronograma para su regreso, pero Kyle está progresando. Mejora cada semana. Al igual que el resto del mundo, no puedo esperar a que Kyle O’Reilly regrese. Lo extraño mucho».

Tampoco se sabe cuando estará recuperado de su lesión en el pie The Panama City Playboy. Durante el Dynamite de esta pasada noche confirmó que va a tener que someterse a cirugía. Quizá algunos estén ilusionados con la posibilidad de que sea una artimaña para sorprender a todos en el PPV. Lo veremos dentro de unos días. Y volviendo a una de las cuestiones planteadas más arriba, Kyle O’Reilly, Adam Cole y Roderick Strong bien podrían ser futuros Campeones Mundiales de Tríos AEW.

Both these men just fighting their hearts out here in this #OwenHart Foundation Tournament Semifinal match! #AEWDynamite is LIVE on @TBSNetwork! @samoajoe | @KORCombat pic.twitter.com/j3QUnlMcqy — All Elite Wrestling (@AEW) May 26, 2022