A Spann no le importa cuál es el estilo de Krylov

Antes de UFC Vegas 70, el contendiente de peso semicompleto Ryan Spann se centra únicamente en lo que traerá al Octágono, no en su oponente Nikita Krylov.

Con un campeón recién coronado , un contendiente principal cuyo estado de salud sigue siendo incierto y un par de retadores recientes al título aparentemente en la perrera de UFC, parece que todo está en juego en las 205 libras.

Dado eso, el cabeza de cartel de este fin de semana podría resultar importante en el contexto de la imagen del título, con Krylov en el puesto N°. 6 compartiendo la jaula con Spann en el puesto N°. 9 dentro del Apex.

Durante su aparición en el día de los medios de comunicación de UFC Vegas 70 , se le preguntó a Spann cómo reaccionó cuando se colocó el nombre de Krylov en su mesa. Para “Superman”, el luchador que se encuentra frente al octágono no es motivo de preocupación.

También compartió ese sentimiento cuando se trata de la preparación previa a la pelea, admitiendo que no conoce ni le importa el estilo de Krylov.

“(Tenía) los pensamientos que siempre tengo (cuando me dan un oponente). No me importa. Él es solo el nombre que surgió. El entrenador se sintió bastante bien al respecto. Realmente no importa… Realmente no he pensado en (qué pelea esperar de Krylov) para ser honesto. Realmente no me importa Habrá muchos comentarios nuevos en YouTube que dirán: ‘Ryan ‘No me importa’ Spann’.

“No conozco su estilo. No sé lo que va a hacer. No me importa lo que intente hacer. Solo sé que si me divierto y estoy tranquilo, lo veré todo”.

Cuando llegue la noche de la pelea, Spann buscará demostrar que no necesita un conocimiento detallado del arsenal de su enemigo para que levante la mano. Y cuando está en la jaula, un final puede provenir de una miríada de opciones, ya sea el tipo de tiro con el que durmió Dominick Reyes la última vez o el juego de sumisión que le dio a Ion Cuțelaba una derrota seis meses antes.

Krylov, sin embargo, intentará demostrar que no es un hombre para tomar a la ligera, algo que comentó durante su propia interacción previa a la pelea con los medios .

“Es mejor para mí. Si él piensa que soy malo, es bueno para mí. Después de la pelea, veremos”.