A Sean O’Malley no le molesta la derrota ante Marlon Vera

Sean O’Malley está haciendo su primera defensa del título de peso gallo de UFC contra el único hombre que lo venció, y no está desconcertado en absoluto.

O’Malley regresa a la jaula contra Marlon Vera en el evento principal de UFC 299 del sábado (pago por evento, ESPNews, ESPN+). A pesar de tener una derrota oficial ante Vera (21-8-1 MMA, 15-7 UFC), O’Malley (17-1 MMA, 9-1 UFC) mantiene su confianza en su punto más alto de todos los tiempos y no cuenta. como una pérdida en su historial.

«Sí, esa pelea nunca necesariamente me molestó. Mira dónde estoy ahora. Esa pelea se desarrolla de una manera diferente, gano esa pelea, y luego en la siguiente pelea peleo con alguien para quien no estaba preparado, y pierdo, y mi carrera se desarrolla completamente diferente. Así que salgo y noqueo a Thomas Almeida como siete veces con una hermosa actuación, así que estoy agradecido por todo lo que pasó, pero sí, esa pelea nunca me ha molestado realmente. Estoy emocionado de salir y hacer lo que iba a hacer en esa primera pelea”.

Tanto O’Malley como Vera se defendieron en 2020. Vera ganó por nocaut técnico en el primer asalto después de dañar la pierna de O’Malley con una patada y luego rematarlo en el suelo con golpes. Aunque O’Malley no cuenta la derrota ante Vera, asegura que no lo subestima.

«Su durabilidad. Es difícil encerrarlo. Si no puedes encerrarlo, será mejor que estés listo para luchar durante 25 minutos, así que planeo una guerra de 25 minutos”.

Si O’Malley perdiera el sábado, contaría la derrota como la primera para Vera y no como una segunda.

“Si me ganara, me ganaría una vez. Es así de simple.»