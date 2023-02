A Ryan Bader le gustaría pelear con Francis Ngannou

Si Francis Ngannou encuentra un nuevo hogar en MMA, Ryan Bader dice que él es el tipo para pelear. Ngannou se separó de UFC después de que él, según el presidente Dana White, rechazó un trato para convertirse en el peso completo mejor pagado en la historia de la empresa.

El ex campeón de peso completo de UFC espera cumplir su anhelado sueño de boxear, pero si no lo logra a continuación, el campeón de peso completo de Bellator, Bader (31-7 MMA, 9-2 BMMA) está feliz de defender su título contra a él.

“Si rechazó eso con el UFC y todo eso, creo que va a boxear. Sabes, muchos de estos muchachos se alejan de las MMA, pero no tienen a Tyson Fury llamándolos, y él sí. Bellator, nos encantaría tenerlo. Me encantaría pelear con él. Entonces es una de esas cosas. Veremos a dónde va. ¿Creo que vuelve a las MMA? No sé. Realmente creo que va a boxear. Pero si viene a MMA, yo soy el tipo con el cinturón y estaremos peleando”.

Bader logró su tercera defensa del título cuando anotó otro nocaut técnico en el primer asalto sobre la leyenda que se retira Fedor Emelianenko en Bellator 290 el sábado pasado. Ngannou no ha peleado en más de un año. Sacó a Ciryl Gane de las filas de los invictos para su primera defensa del título en enero de 2022. Ngannou se sometió a una cirugía de rodilla después de la pelea y se está preparando para regresar en algún momento de este año, aunque sigue siendo agente libre.