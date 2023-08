A Rob Van Dam le encantó la película de Barbie

Barbie (Margot Robbie) lleva una vida ideal en Barbieland, allí todo es perfecto, con chupi fiestas llenas de música y color, y todos los días son el mejor día. Claro que Barbie se hace algunas preguntas, cuestiones bastante incómodas que no encajan con el mundo idílico en el que ella y las demás Barbies viven. Cuando Barbie se dé cuenta de que es capaz de apoyar los talones en el suelo, y tener los pies planos, decidirá calzarse unos zapatos sin tacones y viajar hasta el mundo real. Así dice al premisa de Barbie, la nueva película de la famosa muñeca, que cuenta con John Cena.

It’s the BEST DAY EVER! 🤩 #BarbieTheMovie is NOW PLAYING only in theaters! Grab your Barbies and Kens, and cruise over to the big screen now 🚘💕: https://t.co/3WZ1okXdmF pic.twitter.com/uEHlB4tuwN

— Barbie Movie (@barbiethemovie) July 21, 2023