A Chito Vera no le importa la crítica de Sandhagen

Marlon Vera planea apagar las luces de Cory Sandhagen. Vera (22-7-1 MMA, 14-6 UFC) se enfrenta a Sandhagen (15-4 MMA, 8-3 UFC) en el cartel principal de UFC en ESPN 43 el 25 de marzo en el AT&T Center en San Antonio, Texas.

En una entrevista reciente con MMA Junkie , Sandhagen dijo que el estilo de ganar de Vera no es confiable, señalando sus numerosas victorias desde atrás. Pero Vera dice que independientemente de cómo se desarrolle la pelea, Sandhagen sufrirá el mismo destino que sus oponentes anteriores.

“Necesita convencerse a sí mismo de que está bien para ganar. No necesito decir nada sobre él para pensar que voy a ganar. Voy a ganar porque estoy trabajando muy duro. Entonces, si él piensa que mi estilo no es confiable o lo que sea que piense, eso es culpa suya. Se despertará y dirá: ‘F*ck, me atraparon’. Pero no te atraparon, te noquearon o te sometieron”.

“Soy un luchador. Voy a pelear mi trasero en cada posición. No voy a luchar contigo, no voy a golpearte, no voy a hacerte jiu-jitsu, voy a pelear contigo. Lo que sea que él piense sobre mi estilo, aún tienes que enfrentarme. Todavía tienes que pasar por mí. Tengo 20 minutos (25) para resolverlo y sacarte”.

Vera estaba abajo en las tarjetas de puntuación de los jueces cuando se recuperó para noquear tanto a Frankie Edgar como a Dominick Cruz. El peleador ecuatoriano de 30 años atribuye su habilidad para levantar la mano continuamente a su impulso.

“Siempre trato de mejorar y mantener ese hambre en mí”, agregó Vera. “Cuando entro en estas peleas, siempre veo algo. Simplemente lo quiero mucho más que nadie, y eso es lo que me está dando el éxito, porque siempre estoy ansioso por lograrlo”.