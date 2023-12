3×3: Lo mejor y lo peor de WWE SMACKDOWN 22 de diciembre 2023

WWE SMACKDOWN 22 DE DICIEMBRE 2023 .— Este viernes se celebró un nuevo episodio de la marca azul, y ya vamos rumbo a WWE Royal Rumble. El programa concluyó con una lucha entre AJ Styles y Roman Reigns que culminó en descalificación por intervención de Roman Reigns.

LO MEJOR Y LO PEOR DE WWE SMACKDOWN 22 DE DICIEMBRE 2023

A continuación, les presentamos lo mejor y lo peor de SmackDown, en orden descendente:

LO PEOR

► 3– Evento estelar

Un combate que culminó con una típica descalificación cuando apenas estaba empezando a tomar forma. Si bien es comprensible el resultado y el desarrollo posterior, pero se sintió como falto de intensidad.

► 2– Santos Escobar vs. Bobby Lashley

Un combate que no progresó como se esperaba y que culminó de manera abrupta. Si bien el resultado es bueno para el mexicano, pero ciertamente las facciones de rudos se empiezan a multiplicar, y dio la impresión de que WWE no ha podido meter el acelerador a fondo con Bobby Lashley y The Street Profits.

► 1– Damage CTRL sigue perdiendo

Se comprende el hecho de que Mia Yim reciba una oportunidad por el título de Iyo Sky y que la única forma de hacerlo viable era que la campeona recibiera el conteo de tres, pero ciertamente esto deja mal parado a Damage CTRL, quien en lugar de fortalecerse con la llegada de Kairi Sane y la incorporación de Asuka, parecen ser una facción más del montón en el que no han avanzado en su historia particular, que realmente necesita una chispa tras la baja de Charlotte Flair, quien en teoría se les estaba oponiendo.

LO MEJOR

► 3– Santos Escobar encuentra aliados

Tras separarse de LWO, incluyendo a sus viejos asociados de Legado del Fantasma, Santos Escobar estaba en medio de una buena racha como rudo, pero era claro que necesitaba de aliados. Angel Garza y Humberto Carrillo han llegado precisamente para eso, y esto resulta un ganar-ganar para todos los involucrados, quienes podrían formar una versión mejorada de lo que vimos de Legado del Fantasma en NXT.

► 2– Dragon Lee vs. Butch

Un gran combate que vuelve a poner en el mapa el Campeonato Norteamericano NXT. Butch difícilmente iba a ganar, pero una vez más nos dio una gran presentación y la técnica fue la protagonista en este encuentro, en el que ambos se lucieron.

► 1 – Nick Aldis

Nick Aldis es el Gerente General de SmackDown y está teniendo un gran trabajo como tal en el poco tiempo que lleva en el cargo. No solo que no le tuvo miedo alguno al Jefe Tribal Roman Reigns, sino que prácticamente lo dejó mudo luego de exponer sus razones de haber programado los combates que involucran a los miembros de The Bloodline «sin su consentimiento».