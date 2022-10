3×3: Lo mejor y lo peor de WWE RAW 17 de octubre 2022

WWE RAW 17 DE OCTUBRE 2022 .— Este lunes se celebró un nuevo episodio de Monday Night Raw, y ya estamos en la construcción rumbo a Crown Jewel. En el estelar, Seth Rollins retuvo el Campeonato de los Estados Unidos al derrotar a Matt Riddle.

A continuación les presentamos lo mejor y lo peor de WWE Raw, en orden descendente:

LO PEOR

► 2- Baron Corbin

Aunque resulta interesante la asociación entre Baron Corbin y JBL, creemos que WWE perdió una gran oportunidad de renovar el personaje de Corbin, y terminó siendo una versión muy similar a la de Happy Corbin. Mismo sombrero y una versión remix de su tema de entrada anterior, no sabemos hasta qué punto podría ayudarle, cuando podía haber causado un mayor impacto aquí.

► 1- Regreso de Elias

Elias hizo su esperado regreso, pero realmente el segmento no fue muy bueno como muchos esperábamos tras tener un buen tiempo sin pedir que «caminemos con Elias». Además, hubiera tenido un poco más de sentido si Kevin Owens, y no Matt Riddle, aparecía.

LO MEJOR

► 3- Bobby Lashley y Brock Lesnar

Monday Night Raw empezó con todo con este encontronazo entre dos colosos como lo son Bobby Lashley y Brock Lesnar. Este fue un abrebocas de lo que esperamos ver en pocas semanas en Crown Jewel, y el «Todopoderoso» aquí obtuvo su desquite.

► 2- Mustafa Ali

Mustafa Ali encaró a Seth Rollins no una, sino dos veces durante el programa, y realmente es bueno verlo que fue una parte concluyente del mismo, mostrando que puede dar la talla cuando se le da la oportunidad. Ahora, es posible que se enfrente por el Campeonato de los Estados Unidos ante Seth Rollins y que este no vaya a resultar nada favorable. Sin embargo, seguramente buscará aprovechar el tiempo que se le da en televisión para dar buena pelea, y contra alguien como Rollins, el espectáculo podría estar garantizado.

► 1- Seth Rollins vs. Matt Riddle

La pregunta aquí no era si Elias influiría o no en el final, sino cómo le costaría a Riddle el encuentro. En este caso, optaron por la versión accidental, lo que significa que no hay muchas razones para que Elias y Riddle peleen. Fuera de eso, el combate fue bastante fluido y Rollins salió de alguna manera ileso en su primera defensa titular, a pesar de que ya está coleccionando enemigos.