¿ZZ de Tough Enough pudo estar en The Wyatt Family?

El ex luchador ZZ Loupe llamó la atención en la sexta temporada de WWE Tough Enough. No tuvo una carrera en la empresa. Tuvo un combate con Cesaro (Claudio Castagnoli en AEW) en el episodio final del programa en 2015 y enfrentó a Oney Lorcan (hoy Alec Price en la escena independiente) en NXT en 2016. En 2017 regresaría para irse luego definitivamente teniendo dos luchas en WildKat Pro Wrestling. Según vemos en sus redes sociales, en la actualidad, entre otras cosas, es guía turístico del pantano Zam’s Bayou.

► ¿ZZ Loupe en The Wyatt Family?

Pero, ¿iba a estar en la icónica facción The Wyatt Family? De ello habla en su reciente entrevista en Developmentally Speaking:

«¿Recuerdas cuando la Wyatt Family salió y tenían al tipo con el caimán? Mucha gente pensó que yo iba a unirme a la Wyatt Family. En ese momento, solo iba a ser ZZ. Ese era mi personaje. Cuando llegas a la WWE, tienes que crear un gimmick. Tienes que crear una persona, un personaje. Luego, tienes que vivir ese gimmick y realmente creer que eres de esa manera para que ese personaje cobre vida y sea percibido a través de una pantalla para todos los espectadores. Yo no necesitaba eso. Tenía el acento, conocía todas las recetas. Tengo tantas historias sobre caimanes, de dónde soy y lo que hacía cuando era niño, que solo iba a ser el ZZ divertido y simpático. Siempre iba a ser un babyface. Bueno, ese era el plan. Tal vez algún día en el futuro sea un heel, en algún lugar, de alguien, pero desde que llegué a casa, simplemente me he acomodado.»

En el presente de WWE, The Wyatt Sicks están continuando con el legado de The Wyatt Family. ¿Qué opinas de ellos?