Zozaya enfrentará a Zack Sabre Jr. en el 13 aniversario de RevPro

Mientras su futuro podría depararle el seguir los pasos de su mentor, A-Kid (ahora Axiom), Zozaya sigue redefiniendo el concepto de «breakout star», con implicaciones cada vez de mayor perfil. Vean si no la que tendrá en el próximo show de aniversario de RevPro, casa que lo programa como gran atracción de sus carteles.

🚨Saturday August 23rd

13 Year Anniversary Show: Night 2

Crystal Palace National Sports Centre



ZACK SABRE JR VS. ZOZAYA



🎟️https://t.co/VuXo6SzIIM pic.twitter.com/tsywGG7v9D — Revolution Pro (@RevProUK) August 5, 2025

► ¿Más cerca de NJPW?

No sólo es Zack Sabre Jr. el mejor talento en cuanto técnica que ha surgido de las islas británicas en toda su historia, sino que además, y ahí está la notoriedad de este anuncio, es el máximo monarca de la mejor promotora luchística del mundo, NJPW. Y aunque el Campeonato Mundial de Peso Completo IWGP no estará en juego, poco importa. El hecho de que Zozaya quede emparejado con ZSJ ya resulta todo un regalo para «The Freestyler», sin duda ante el combate de su carrera, quien seguro querrá conjuntar una actuación que no pase desapercibida, y por qué no, le abra las puertas a debutar bajo los focos de New Japan.

El más reciente encuentro disputado por Zozaya en RevPro se produjo durante el Live In Coventry del pasado mes, donde salió derrotado frente a Jay Joshua en un fantástico «Last Man Standing». ZSJ compite actualmente dentro del G1 Climax, liderando el Bloque B con 10 puntos junto a Konosuke Takeshita y Ren Narita, torneo que concluirá el 17 de agosto.