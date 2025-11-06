A Zohran Mamdani, el alcalde electo de New York, le gusta AEW

El día de ayer se realizó la esperada elección para definir al nuevo alcalde de la ciudad de New York, y el resultado fue una victoria para Zohran Mamdani, llevándose el 50.4% de la votación y superando ampliamente a Andrew Cuomo y Curtis Sliwa.

Pues bien, ha ocurrido un hecho bastante curioso, y es que ha surgido un video de Zohran Mamdani, el alcalde electo de New York, que lo muestra como un gran fan de la lucha libre profesional.

► Zohran Mamdani, el alcalde electo de New York, es fan de AEW

Bueno, por lo menos, de AEW, pues se le vio disfrutando el especial AEW Dynamite: Grand Slam 2021, el cual se realizó el miércoles 22 de septiembre de 2021, en el Arthur Ashe Stadium en Flushing, Queens, New York.

En el video, que podrán ver a continuación, se puede ver a Mamdani disfrutando de la lucha entre Kenny Omega y Bryan Danielson que terminó a los 30 minutos sin resultado, pues se llegó al límite de tiempo.

Sin duda alguna, es una gran noticia para los fans de la lucha libre profesional, pues esto puede significar que AEW tenga más facilidades para realizar más eventos en New York.

Por otro lado Mamdani, no sólo tiene lazos con AEW, pues es amigo de Sami Zayn, como pudo verse hace unos meses, cuando ambos se quedaron de ver en New York.

— Zohran Kwame Mamdani (@ZohranKMamdani) June 21, 2025

En cuanto a los luchadores de AEW, varios, como ‘Speedball’ Mike Bailey y Willow Nightingale mostraron su apoyo al flamante alcalde electo.