Zoey Stark: «Mi objetivo: andar en cinco semanas»

En declaraciones anteriores, Zoey Stark destruía el rumor de que la lesión no va a retirarla. Ahora, la Superestrella WWE revela una nueva actualización.

«¿Cómo están, gente? Bienvenidos a otra semana en el camino hacia la recuperación. Aquí tienen a mi perro, Kai. Esta semana me he divertido mucho. Hicimos un viaje a Salt Lake City para ver a la familia y la pasamos de maravilla. Estuve trabajando en mi terapia física mientras estaba allí, por supuesto. Mi objetivo para esta semana -y tenía que conseguirlo más que cualquier otra cosa- era alcanzar los 90 grados (doblando la pierna en rehabilitación). Por si no lo saben, si no consigues esos 90 grados después de haberte roto el ligamento cruzado anterior y el ligamento cruzado medio del menisco, como me pasó a mí, ni siquiera puedes empezar a pensar en andar. Y mi meta ahora mismo es empezar a andar en aproximadamente cinco semanas. De verdad quería lograr esos 90 grados. Esta semana no estaba segura de mí misma, pensaba que quizá alcanzaría 70 grados mientras estaba en Salt Lake. Así que sentía mucha frustración. Hasta el miércoles. Conseguí 91 grados. Ahora podemos avanzar al siguiente paso. Así que nos vemos la siguiente semana, chicos. Los quiero».