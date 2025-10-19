Zoey Stark: «Estoy corriendo, saltando… Feliz»

La Superestrella WWE Zoey Stark está lesionada de la rodilla desde el 19 de mayo. En junio, la luchadora ofrecía esperanzadoras novedades sobre su recuperación adelantando que esperaba estar andando nuevamente en cinco semanas. Esto después de haber terminado con el rumor de que iba a retirarse. ¿Cuál es la última nueva?
► ¿Cómo está Zoey Stark?
This injury tested me in ways I didn’t expect. Progress doesnt always look pretty. It just takes consistently, patience and faith. Counting the days till I’m back #WWERaw #WWE pic.twitter.com/7XSOYu2lwN
— Zoey Stark (@ZoeyStarkWWE) October 18, 2025
“Esta lesión me puso a prueba de formas que no esperaba. El progreso no siempre se ve bonito. Solo requiere constancia, paciencia y fe. Contando los días para volver.”
“¿Qué tal, chicos? Solo quería pasarme rápido para darles una pequeña actualización. En el último video, una de las razones por las que lo estaba pasando mal era porque me dijeron que tendría que someterme a una artroscopia —que es cuando entran, limpian la rodilla y eliminan cualquier tejido cicatricial— o, la segunda opción, una manipulación bajo anestesia. Una de las razones era que no tenía el rango completo de movimiento, y eso habría retrasado mi recuperación. Por eso estaba tan molesta y me costaba tanto asimilarlo. Pero ahora estamos de nuevo en el buen camino; eso no tuvo que hacerse, gracias a Dios. Ahora estoy corriendo, saltando, tengo todo el rango de movimiento. Las cosas van genial, sinceramente. Estoy feliz, estoy agradecida.”
Se desconoce cuando Zoey Stark regreará a los cuadriláteros de la WWE pero las buenas noticias continúan y le seguimos deseando lo mejor en este complicado momento de su vida y de su carrera.