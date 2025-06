Zoey Stark destruye el rumor: «No me voy a retirar»

La Superestrella WWE Zoey Stark está lesionada desde el 19 de mayo y surgió un video hecho con Inteligencia Artificial en el que decía que se iba a retirar. Una idea de alguien que podría haber quedado en nada pero que preocupó no solo a fanáticos sino a la propia familia de la luchadora, por lo que la exCampeona de Parejas NXT ha tenido que salir para hacer una aclaración.

“En realidad, es bastante gracioso. Este video hecho con IA… Quien lo haya hecho, muy buen trabajo. Hiciste un trabajo fantástico, porque mucha gente se lo creyó, incluyendo a mi propia familia. No es cierto. No me voy a retirar pronto. De hecho, estoy aquí en el Instituto de Rendimiento de la UFC haciendo rehabilitación de mi rodilla y trabajando durísimo, haciendo fisioterapia tres o cuatro veces al día. Pero voy a compartir mi proceso con ustedes: lo bueno, lo malo, lo feo, el camino hacia la recuperación y todo lo que eso conlleva. Así que sigan conmigo, los quiero a todos, mis Stark Marks.”