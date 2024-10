Zilla Fatu: «Quiero luchar con John Cena en WWE»

John Cena tuvo una larga historia con Umaga en WWE. Compartieron el cuadrilátero en 63 ocasiones entre los años 2006 y 2008. Entre ellas, destacan cuando se enfrentaron por el Campeonato WWE en 2007 en New Year’s Revolution y Royal Rumble.

► Zilla Fatu apunta a John Cena

Y el hijo del samoano, Zilla Fatu, quiere retomarla enfrentando él al 16 veces Campeón Mundial. Parece cuestión de tiempo que el alumno de Reality of Wrestling se una a la compañía donde su padre triunfó y recientemente le dijo esto a MuscleManMalcolm:

«He conocido a John Cena antes, muchas veces. Me encantaría luchar contra John Cena. ¿A quién no le gustaría? Solo para tener el derecho de presumir que luchaste contra John Cena. Creo que eso es genial. No me importa si — bueno, no, sí me importa si gano. Pero es una leyenda, definitivamente un miembro del Salón de la Fama. Así que me encantaría poder incluirlo en mi currículum, sin duda», Luego, Zilla bromeó diciendo que le gustaría ver a Omos también subirse al ring con Cena antes de que Cena se retire a finales de 2025.

Embed from Getty Images

En la misma entrevista, Fatu hablaba de unirse a su familia en WWE:

«En algún momento, diré que tal vez (se unirá a The Bloodline). Porque si entro allí, nunca se sabe, podría ir en su contra, y ellos intenten reclutarme, y yo les haga [señal de dinero]. Me encantaría estar allí con mi familia, pero Triple H, el equipo creativo, toda la organización de WWE, tienen una forma de incorporarme. Así que, sea que quieran incluirme en la historia o que haga lo mío, o yo y R-Truth [ríe], nunca se sabe. Así que ahora mismo no puedo decirlo con certeza, pero sé que estoy destinado a estar allí«.

¿Qué opinas de las palabras de Zilla Fatu?