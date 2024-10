Zilla Fatu: «Quiero estar con mi familia en la WWE»

Si Zilla Fatu no termina en WWE no va a ser porque Booker T no lo intente. El miembro del Salón de la Fama decía hace solo unos días:

«No puedo pensar en nada más que en tratar de llevar a ese joven, Zilla, porque es talentoso, al siguiente nivel, y para mí, el siguiente nivel para Zilla es la WWE. Ese es su lugar seguro. Creo firmemente en eso. Esa es su familia, pero para mí, este joven solo tiene talento. ¿Ha cometido errores? Por supuesto. Todos cometemos errores, pero definitivamente voy a intentar llevarlo hasta la WWE y más allá, simplemente porque es familia. Su padre lo está observando desde arriba».

► Zilla Fatu, ¿destinado a WWE?

O porque el hijo de Umaga no quiera tomar ese camino. Hablando recientemente en The Wrestle Era Podcast el joven samoano comentaba:

«En algún momento, diré que tal vez (se unirá a The Bloodline). Porque si entro allí, nunca se sabe, podría ir en su contra, y ellos intenten reclutarme, y yo les haga [señal de dinero]. Me encantaría estar allí con mi familia, pero Triple H, el equipo creativo, toda la organización de WWE, tienen una forma de incorporarme. Así que, sea que quieran incluirme en la historia o que haga lo mío, o yo y R-Truth [ríe], nunca se sabe. Así que ahora mismo no puedo decirlo con certeza, pero sé que estoy destinado a estar allí«.

Parece cuestión de tiempo que Zilla se una a la WWE. Pero, ¿a The Bloodline? Seguramente eso lleve su tiempo. Es decir, habida cuenta de cómo ha ido su carrera hasta ahora, lo más probable es que antes tenga que pasar por NXT, como hizo Solo Sikoa. Aunque en el territorio de desarrollo también podría ser miembro de la facción.

