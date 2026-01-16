Zilla Fatu termina pronto la libertad condicional

Zilla Fatu, hijo de Umaga, ha tenido una vida complicada y hoy sigue lidiando con asuntos graves del pasado mientras saca adelante su carrera de luchador. El samoano habla de este y otros temas en una reciente entrevista y conviene conocer que a la edad de 15 años fue arrestado por robo agravado en Texas, donde este es considerado un delito grave, y debido a ello pasó seis años en el Penitenciario Estatal hasta que lo liberaron en marzo de 2022. A raíz del fallecimiento de su padre, fue cuando comenzó un camino feo y delictivo del que afortunadamente ha conseguido salir.

► En palabras de Zilla Fatu

Su presencia en Dallas y su rol como líder

“Gracias por invitarme, hermano. Me siento muy bien aquí. Tienen muy buena comida. Este fin de semana, aparte de comer, voy a ir al centro comercial a buscar las nuevas Saucony y luego voy a ir a hablar con los chicos, con la juventud, porque escuché que hay muchos que se están metiendo en problemas por aquí. Así que llamaron al ‘Main One’ y vengo a poner orden, ¿me entiendes?”

Su ambición y los veteranos en su punto de mira

“Todos. Todos están en mi lista. No voy a decir nombres. Los quiero a todos. Especialmente a cualquiera. La verdad es que no me preocupa nadie. ¿Sabes por qué? Porque yo tengo esto. Yo soy el principal. Todos quieren mi sitio, así que no me preocupa eso”.

El significado del campeonato de Fourth Rope

“Significa el mundo para mí, hermano. Fourth Rope es el futuro y es una de las promotoras que más rápido está creciendo en el mundo ahora mismo. Y no solo eso, estoy representando a la cultura. Es una empresa que está consolidando su marca sin una gran maquinaria detrás, ¿me entiendes? Me encanta lo que están haciendo Westside y Smoke, y estoy muy agradecido de que me hayan puesto como campeón. Hicieron una gran inversión conmigo”.

Relación con Westside y Smoke

“Ellos aman el wrestling. Por eso todo es tan fácil. Cuando conecté con ellos fue como juntarte con dos colegas que nunca habías conocido, pero que hablan de lucha durante horas. Todo fue muy orgánico, y además son tipos muy buena gente”.

El legado de Umaga y la Bloodline

“Mi padre fue el pegamento de todo. Fue el pionero de los Fatu y el que realmente inspiró a todos los que ves hoy en la Bloodline. Estoy muy orgulloso de ser el hijo de Umaga y de estar consolidando su legado y el mío al mismo tiempo. Se siente increíble hacer esto”.

Su crecimiento personal

“Han pasado tres años desde que salí y estoy muy orgulloso de mí mismo. Estoy a punto de terminar la libertad condicional y eso me hace muy feliz”.

El conflicto con su primo y el ‘tribunal familiar’

“El 30 de enero tenemos asuntos familiares en Los Ángeles. La última vez intenté darle una oportunidad a mi primo, ayudarle a cuidar de su familia, pero se volvió ambicioso. Alguien le puso dinero en el bolsillo, alguien le dio de comer, y se convirtió en el peón de alguien. No sé quién fue, no sé cuánto le pagaron, no me importa. Pero el 30 de enero lo vamos a descubrir. Eso es para él y para cualquiera que venga con él. Ese día hay tribunal familiar. Vamos a ir a la guerra, pero de la manera correcta: dejando las armas a un lado y peleando con las manos desnudas”.

Su Hell in a Cell soñado con la familia Fatu

“Seríamos yo, Zilla, arriba del todo. Luego The Rock, Jacob Fatu, Umaga, Solo Sikoa… y para hacerlo bien hardcore, Yokozuna. Eso sería una locura”.