Zilla Fatu podría debutar hoy con WWE en SummerSlam

Asegura que, aunque se criara en WWE, pues su padre fue el añorado Umaga, se ve luchando en AEW. Pero hoy quizás acabemos de confirmar que, como suele decirse, la cabra tira al monte y Zilla Fatu seguirá la tradición samoana de competir para el gigante estadounidense.

Desde el pasado año, cuando inició su carrera luchística, el joven integrante de la dinastía Anoa’i viene comentando la evolución de The Bloodline, imaginando incluso la forma en que se introduciría en las historias, junto a Jacob Fatu. Y si este ya constituye una realidad en WWE, no sería hoy mal día para el debut de Zilla.

«The Main One» se encuentra en Cleveland (Ohio, EUU), ciudad donde dentro de pocas horas tendrá lugar SummerSlam, según revela Ringside News. Anoche luchó en GCW Now And Forever, desde dicha ciudad, y mañana lo hará en GCW Can I Trust You?, desde Asbury Park (New Jersey, EEUU), aunque antes tal vez se deje ver «The Biggest Party of the Summer».

Recordemos, no habrá descalificaciones en el estelar entre Cody Rhodes y Solo Sikoa, tras estipularse que operará bajo las «Bloodline Rules». Y «The American Nightmare» también podría contar con alguna ayuda sorpresiva, la noche donde igualmente se prevé el regreso de Roman Reigns.

► Cartel de SummerSlam 2024

A partir de las 7 pm ET, desde el Cleveland Browns Stadium, arrancará SummerSlam 2024, cuyo cartel es el siguiente. No se pierdan la mejor cobertura en directo vía SUPERLUCHAS.

Which match are you most excited for at #SummerSlam THIS SATURDAY? pic.twitter.com/PSWmoGVvD0 — WWE (@WWE) July 30, 2024