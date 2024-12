Zilla Fatu: «No soy solo el hijo de Umaga»

Como ha ocurrido siempre a lo largo de los tiempos -ejemplos recientes fueron Dominik Mysterio, antes Charlotte Flair o más atrás Randy Orton– cuando el hijo de un luchador reconocido entra a la industria del pro wresting siempre lleva pegado a su nombre ese mismo detalle. Hubo una época en que se decía: «ella es Natalya, la hija de Jim Neidhart (y sobrina de Bret Hart)». No es nada negativo, de hecho, ello abre puertas que no lo estarían de no tener ese parentesco. Aunque también es comprensible que la persona quiera hacerse un nombre por sí misma, como han hecho todos los mencionados (y como no consiguieron otros).

► Quiere ser más

Zilla Fatu es hijo de Umaga y desde que comenzó a luchar siempre se ha recordado que su padre tuvo una notable carrera en la WWE antes de fallecer inesperadamente. Seguro que entrar en la escuela Reality of Wrestling de Booker T, entre otros caminos que ha estado tomando, fue posible, en parte, gracias a esa cuestión. Aún así, el prospecto samoano explica en una reciente entrevista con Busted Open Radio que una de sus metas es construir su propio nombre en la lucha libre:

«Uno de mis desafíos en este momento es separar a Zilla Fatu de ser ‘el hijo de Umaga’. Eso es lo que quiero solidificar el próximo año, tratando de cambiar la perspectiva sobre los luchadores samoanos. No somos solo salvajes. Quiero poder adentrarme en el lado técnico de la lucha libre y demostrar que los samoanos somos más que simples cabezazos y golpes con la cabeza. Jacob (Fatu) está haciendo un gran trabajo con eso. Estoy feliz de estar aquí. Estoy confiando en el proceso. Sin prisas. Estoy siendo paciente y entiendo que todos tienen su momento. Ahora mismo no es mi momento».