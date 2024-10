Zilla Fatu: «Mi ‘Jefe Tribal’ es Roman Reigns»

Cuando se una a la WWE, lo cual parece cuestión de tiempo, Zilla Fatu quiere juntarse con su familia:

«En algún momento, diré que tal vez (se unirá a The Bloodline). Porque si entro allí, nunca se sabe, podría ir en su contra, y ellos intenten reclutarme, y yo les haga [señal de dinero]. Me encantaría estar allí con mi familia, pero Triple H, el equipo creativo, toda la organización de WWE, tienen una forma de incorporarme. Así que, sea que quieran incluirme en la historia o que haga lo mío, o yo y R-Truth [ríe], nunca se sabe. Así que ahora mismo no puedo decirlo con certeza, pero sé que estoy destinado a estar allí«.

Embed from Getty Images

► Zilla Fatu reconoce a Roman Reigns

La pregunta sería ¿a qué familia? ¿A quienes forman The Bloodline o a los que lo hacían antes? Eso también parece tenerlo claro:

«Voy a ser sincero. OTC. Creo que lo que Roman ha hecho por la comunidad de la lucha libre y, no solo eso, por nuestra familia, es difícil no reconocer lo que él comenzó. Así que él lo inició. Roman nos trajo a esta madre tierra, ¿verdad? Ahora depende de Solo, Jacob, diría que los Usos, pero los Usos han estado en el juego un buen tiempo. Depende de Solo, Jacob, de mí y de nuestros otros miembros de la familia que están creciendo; depende de nosotros mantener esa posición para nuestra familia en la cima de la montaña. Lo que Roman ha hecho, nos ha llevado hasta allí. Esa fue la parte más difícil. Ahora solo tenemos que mantener esto. No es nada en contra de Solo, lo amo, pero si me preguntas, mi Jefe Tribal es Roman Reigns,» dijo Fatu.

¿Y tú, reconoces a Roman Reigns o a Solo Sikoa?

Embed from Getty Images