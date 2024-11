Zilla Fatu: «Hay que reconocer a Shelton Benjamin»

Tras haber leído a Booker T diciendo que quiere llevarlo a la WWE, hemos estado leyendo mucho a Zilla Fatu hablando de que su jefe tribal es Roman Reigns, de que cuando se una a la compañía quiere estar con su familia, así como también verse las caras con John Cena. Parece que es cuestión de tiempo que el samoano se convierta en Superestrella pero también ha hablado de entrar a AEW. Y realmente tendría que ir allí si quisiera, como su padre, Umaga, compartir el cuadrilátero con Shelton Benjamin.

► Zilla Fatu elogia a Shelton Benjamin

No fueron muchas, únicamente tres, y ninguna un mano a mano, pero «The Samoan Bulldozer» y «The Gold Standard» lucharon en varias ocasiones en la segunda mitad de los 2000 en WWE, y Zilla no tiene más que admiración por Shelton. Cree que todo el mundo debería darle el crédito que merece.

«Shelton es muy estricto con la salud y se asegura de que yo esté bien, que no haga todas esas locuras. Shelton no solo me da consejos dentro del ring, también me da consejos fuera del ring y, en general, en la vida. Hablamos casi todos los días. Tenerlo a mi lado como entrenador, mentor, amigo, como un ‘Uce’ negro, es una bendición,» dijo. «De hecho, creo que el mundo necesita darle a Shelton Benjamin el reconocimiento que merece, necesitan elogiarlo. ¿De acuerdo? Denle el reconocimiento que se merece. Porque no solo lo merece, se lo ha ganado, y sigue haciéndolo después de 20 años a un alto nivel, como el otro día, como dijiste, contra Lio Rush. Lo siento, Lio Rush, te llevaste esa paliza. Pero amo a Shelton, hombre.»

