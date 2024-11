Justamente, Zilla Fatu sería un buen participante del nuevo programa WWE ID. Pero no ha sido anunciado. ¿Quizá la WWE tiene un plan más grande para él? Hasta ahora, nada realmente se ha concretado sobre su posible llegada a la compañía. Eso sí, parece cuestión de tiempo que el hijo de Umaga se una a The Bloodline Saga.

► Zilla Fatu habla de WWE ID

Dicho esto, veamos qué piensa el samoano de los talentos que han sido confirmados para tener esa gran oportunidad:

«Mi forma de pensar es que creo que es genial. Creo que es genial, no solo para mí, sino también para los luchadores independientes, porque les da una vía fácil para ser vistos. Todos estos luchadores, lo que necesitamos es exposición, tanta exposición como podamos. Entonces, lo que es WWE ID básicamente es como un equipo de reclutamiento, y supongo que si eres uno de los prospectos, es como un reclutador universitario. Cuando van a estas escuelas secundarias, hablan, organizan seminarios, puedes aprender de ellos o incluso entrenar uno a uno directamente con ellos. Así que creo que es una gran oportunidad para todos los luchadores», comenta en The Wrestle Era Podcast.

Hasta ahora, los luchadores anunciados para WWE ID son:

Aaron Rourke – Beyond Wrestling

Bryce Donovan – Wrestling Open

«Cold Brew» Cappuccino Jones – This is Wrestling

Ice Williams – Future Stars of Wrestling (FSW)

«Cartwheel» Jack Summit – Game Changer Wrestling (GCW)

Jackson Drake – Firestar Pro Wrestling (FSPW)

Marcus Mathers – Game Changer Wrestling (GCW)

«Real-Life Action Figure» GAL – Wrestling Open

Ricky Smokes – Chaotic Wrestling

Sam Hardaway Holloway ​​​​​​- International Wrestling Cartel (IWC)

Sean Legacy – Pro Wrestling Revolution/NOAH

Zayda Steel ​​- Combat Zone Wrestling (CZW)

«The Petite Powerhouse» Zara Zakher – Millenium Pro Wrestling (MPW)

Jordan Oasis – Future Stars Of Wrestling (FSW)

«Intangible» Zoë Sager – Lions Gate Dojo

Brad Taylor – Paradise Alley Pro Wrestling (PAPW)

«The Problem» Aaron Roberts – Memphis Wrestling