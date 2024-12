Ya en octubre Zilla Fatu ponía en clara su preferencia: «mi ‘Jefe Tribal’ es Roman Reigns». Y no se trata únicamente del «OTC» y lo que ha hecho por la familia en la lucha libre sino que el hijo de Umaga está realmente contra Solo Sikoa; a pesar de que en The New Bloodline está su buen amigo Jacob Fatu.

► Zilla Fatu prefiere The OG Bloodline

Mientras hablaba recientemente en Busted Open Radio, el prospecto samoano comentaba sobre a qué facción querría entrar cuando (parece cuestión de tiempo) llegue a la WWE:

«Es la pregunta del año. Voy a tener que ir con, y voy a explicar por qué, pero voy a ir con el Team OTC, bebé. Roman Reigns. Ahora mismo, todos saben que Jacob y yo hicimos equipo en las indies antes de que lo firmaran. Desde que Jacob fue firmado, ha estado actuando de forma extraña. Ese no es el Jacob que yo conozco. Ha estado actuando loco. Luego está Solo, con él he estado peleando desde que tenía ocho años. Le di su primer Rock Bottom en la piscina de la casa de su papá. Que use el movimiento de mi papá, eso no me gusta. Voy con el OTC. Voy a ayudar a Roman Reigns. Lo que necesite, ahí estaré». Cuando el presentador Dave LeGreca comentó que le sorprendía que Zilla escogiera al OG Bloodline, respondió: «Voy con la persona que se preocupa por mí todos los días». LeGreca agregó que Roman debería estar llamando a Zilla en lugar de a CM Punk o Sami Zayn: «Tú sabes, como yo sé, que el timing lo es todo. Vamos a dejarlo así».

Además, en el reciente evento independiente GLCW Blizzard Brawl, Zilla se dirigió directamente a Solo y mostró su apoyo a «Main Event» Jey Uso:

@Zillafatu we are patiently waiting for you to come to WWE 🖤 pic.twitter.com/ZHOOqC9QM5 — Maidison Ruggs (@MaidisonR) December 8, 2024