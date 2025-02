Zhang Weili y las dudas respecto a su futuro en UFC

Si la campeona del peso paja femenino de la UFC, Zhang Weili, se compromete a buscar más gloria, tendrá que tomar una gran decisión.

Zhang reforzó aún más su legado en el pago por evento celebrado el pasado fin de semana en Sydney (Australia), donde fue co-cabeza de cartel del UFC 312 en defensa de su título contra la invicta aspirante Tatiana Suárez.

La china protagonizó una de las mejores actuaciones de su carrera al derrotar con autoridad a Suárez en cinco asaltos, logrando así la tercera defensa con éxito de su segundo reinado como campeona..

Una vez establecida su superioridad en las 115 libras, las ambiciones de Zhang han comenzado a extenderse más allá de esa división y a la división de peso mosca, actualmente gobernada por Valentina Shevchenko. Durante una aparición en el episodio del lunes de The Ariel Helwani Show en Uncrowned, «Magnum» abordó además esa posibilidad, revelando la postura de la UFC al respecto.

«Siempre quise subir una categoría de peso, pero nunca es un buen momento», dijo Zhang. «Durante mucho tiempo, estuve un poco confundida, como, ‘OK, ¿con quién debo pelear? Porque todos tienen sus propios acuerdos y combates. Pero al final todo saldrá bien con la UFC porque realmente quiero conseguir una pelea’.

«No hay ningún plan concreto o pedir de nuestro lado todavía. Estoy dispuesta a pelear con Valentina, pero de nuevo, el momento tiene que ser el adecuado. Todo tiene que jugar a nuestro favor, entonces podría suceder», continuó Zhang. «Cualquier cosa sirve. Si acabamos en el peso mosca, no tendré que sufrir tanto para bajar de peso. ¿Por qué no? … La UFC quiere que, si subo a 125 libras, me quede ahí y no vuelva a bajar. Pero es algo que tengo que plantearme».

En caso de que Zhang opte por no cambiar definitivamente a las 125 libras y siga defendiendo el oro que actualmente posee, está por ver quién será el próximo rival.

Bien podría ser una revancha al acecho para «Magnum». Aunque muchos consideran que Virna Jandiroba ya se ha ganado una oportunidad, primero tendrá que superar a Yan Xiaonan en el UFC 314 el próximo mes de abril.