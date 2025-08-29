Zhang deja vacante título de peso paja y reta Shevchenko

Weili Zhang ya no es la campeona de peso paja de UFC, pero busca sumar otro título.

El director ejecutivo de la UFC, Dana White, anunció el jueves por la noche que Zhang deja vacante el título de las 115 libras y que ascenderá para retar a Valentina Shevchenko por el título de peso mosca femenino en la pelea coestelar de UFC 322, que se celebrará el 15 de noviembre en el Madison Square Garden. La cartelera estará encabezada por una pelea por el título de peso wélter entre Jack Della Maddalena y el excampeón de peso ligero Islam Makhachev.

Antes de su victoria por decisión contra Tatiana Suárez en el UFC 312, Weili declaró que esperaba que fuera su última pelea en la división. Cumplió su deseo y puso fin a su racha de bicampeona en el peso paja. Completó su segundo reinado con un total de tres defensas, incluyendo victorias por decisión dominante sobre Amanda Lemos en el UFC 292 en agosto de 2023 y sobre Yan Xiaonan en el UFC 300 en abril de 2024.

Shevchenko recuperó el título de peso mosca con una contundente victoria por decisión sobre Alexa Grasso en su tercer enfrentamiento en UFC 306 el pasado septiembre. «Bullet» defendió con éxito su título con una victoria por decisión sobre Manon Fiorot en UFC 315 en mayo.

White también anunció que el ex campeón de peso welter Leon Edwards regresará a la cartelera y buscará romper una racha de dos derrotas consecutivas cuando se enfrente a Carlos Prates en un choque divisional fundamental.